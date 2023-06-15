Отказ от доллара и новая приватизация: о чем спорили во второй день ПМЭФ Одним из самых ярких событий форума стала презентация нейросети «Жириновский»

Фото: Фотобанк «Росконгресс»

Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

Во второй день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) чиновники и эксперты рассказали, насколько вероятен глобальный кризис, стоит ли проводить в России новую приватизацию и будет ли доллар ненужной валютой. Гости форума также обсудили создание новой российской криптовалюты и товары будущего, которые Россия получит из Китая. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что будет с мировой экономикой

Трансформация мировой экономики приведет к замедлению технологического прогресса, заявила на одной из сессий глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Многие страны уже сейчас активно меняют промышленную политику, чтобы проводить импортозамещение или вернуть производство в свое государство. По оценке главы ЦБ, вероятность мирового кризиса сохраняется, но многим странам уже удалось «пройти между Сциллой и Харибдой».

Какие новые товары Россия получит от Китая

В Россию завезут еще больше китайской электроники, заявил NEWS.ru исполнительный директор российско-китайского делового совета Евгений Маркин после сессии «Россия — Китай». Так спикер ответил на вопрос, какие новые товары появятся в России в связи с расширением сотрудничества с Китаем.

Фото: ang Yingzhong/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Этой же точки зрения придерживается и вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко, с которым также поговорил NEWS.ru. Россия и Китай будут заниматься товарообменом одежды и обуви и вместе развивать технологии сельского хозяйства, полагает эксперт. В перспективе — совместная работа над высокими технологиями, в том числе связи, искусственного интеллекта и освоения космоса.

Что будет с российской экономикой

По оценке Набиуллиной, Россия идет по сценарию ускоренной адаптации. Поэтому по итогам года в ЦБ ждут роста экономики страны на 0,5–2%. Также глава Банка России отметила, что адаптация предприятий к условиям санкций произошла быстро за счет их гибкости. При этом частный сектор должен распределять и перенаправлять средства, а не зависеть от государства и его поддержки, добавила она.

Если государство начнет управлять структурной перестройкой экономики, это подавит частную инициативу. В крайнем случае есть риск возвращения к плановой экономике, предупреждает Набиуллина: «Кажется, что это невозможно, потому что у нас рыночная экономика. Но на самом деле государству достаточно сконцентрировать право принимать решения, какие производства и какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы».

В то же время сейчас структурная перестройка экономики происходит быстрее, чем ожидали. А значит, худшие прогнозы не оправдались, добавляет глава ЦБ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Эльвира Набиуллина

Министр экономики Максим Решетников заявил, что избежать негативного сценария позволили денежные вливания. И единственным способом спасти экономику страны Решетников называет частные инвестиции. Главное здесь — не повышать налоги для бизнеса, чтобы не бить по его инициативам, говорит он.

Вернется ли Россия к приватизации

Сегодня сразу три чиновника наметили разворот к приватизации. Набиуллина сказала о необходимости приватизации в России, в том числе для развития частной инициативы. Ее поддержал бывший министр экономики, а теперь помощник президента РФ Максим Орешкин. Последний отметил, что выступает не за масштабную приватизацию, а за передачу неэффективно используемых государством активов бизнесу с выгодой для страны.

Заявления чиновников журналисты попросили прокомментировать пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который в это время находится в Москве. Он подтвердил, что многие в экономическом блоке правительства эту идею поддерживают: «И приватизация всегда является конечным результатом». За исключением тех отраслей, где частный бизнес не может обеспечивать развитие. Песков призвал экспертно подходить к приватизации и «не разбазаривать государственное добро за бесценок».

Может ли исчезнуть доллар

Замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Вахруков заявил, что «мировая гегемония доллара» начала разрушаться, это будет поэтапным процессом. Россия сокращает долю этой валюты в международных расчетах, добавил он: «Если на начало 2022 года расчеты по экспорту проводились преимущественно в долларах и евро, доля которых составляла 87%, то к концу 2022 года доля таких валют сократилась до 48%, а в мае этого года составила менее 36% и имеет тенденцию к дальнейшему снижению».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил NEWS.ru, что в НИИ «Инновационные финансовые инструменты и технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова разработали новую криптовалюту для международных расчетов. А именно — стейблкоин, обеспеченный примерно 30 товарами (в том числе оловом, медью, литием).

Такими цифровыми монетами сенатор предлагает торговать со странами СНГ, Азии и Латинской Америки. Доллар становится все менее востребованным и России даже не нужно что-либо делать, чтобы уменьшить его роль, считает Рябухин.

Если для международных расчетов с Россией доллар и правда нужен все меньше, то для платежей в другие страны — напротив. В мае ТАСС со ссылкой на данные системы переводов SWIFT сообщил: доля доллара в международных расчетах увеличилась до 42,7%, это наибольшее значение показателя за последние два года. На втором месте евро (31,7%), на третьем — британский фунт (6,6%), четвертое заняла японская иена (3,5%), и на пятом остается юань (лишь 2,3%)

Когда закончится СВО

Возможно, главным прогнозистом этого дня стал вовсе не представитель ЦБ или Минэкономики, а нейросеть «Владимир Жириновский». Основатель партии при жизни был известен своими предсказаниями, которым в интернете посвящено множество статей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На этом сыграли и его последователи. Нейросети задавали множество вопросов, и один из них был посвящен дате окончания спецоперации на Украине.

Правда, «искусственный Жириновский» сегодня конкретен не был и дату завершения боевых действий не назвал: «Специальная военная операция продолжится до полного восстановления мира и безопасности русских людей. Победа России неизбежна, и мы достигнем всех поставленных целей».

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