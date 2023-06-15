Набиуллина назвала последствия изменений в мировой экономике Набиуллина: изменения конфигурации мировой экономики приведут к замедлению технологического прогресса

Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости

Эльвира Набиуллина

Трансформация мировой экономики приведет к вычету из глобального роста и замедлению технологического прогресса, заявила на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводят корреспонденты NEWS.ru, в мировой экономике происходит фрагментация, что является системным изменением.

Конфигурация мировой экономики меняется. <...> Это будет иметь последствия и для внутренней политики, не только для внешней. Мы видим, что уже много стран активно применяют промышленную политику для того, чтобы проводить либо импортозамещение, либо вернуть производство в свою страну, — сказала Набиуллина.

Она добавила, что российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. По итогам года Банк России ждет роста экономики РФ на 0,5-2%. Также глава ЦБ отметила, что адаптация предприятий к условиям санкций произошла быстро за счет их гибкости, однако при этом частный сектор должен распределять и перенаправлять средства, а не зависеть от государства и его поддержки.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что перестроить российскую экономику в короткий срок не представляется возможным, так как она была сильно интегрирована в мировую до начала спецоперации. При этом он подчеркнул, что замыкаться тоже не нужно. По его словам, Россия была, есть и будет страной, ориентированной на экспорт, и необходимо лишь поменять рынки сбыта продукции.