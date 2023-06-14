Греф признал невозможность быстро перестроить российскую экономику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Герман Греф

Российская экономика до начала военной операции на Украине была сильно интегрирована в мировую, а потому перестроить ее в короткий срок на параллельные рельсы не представляется возможным, заявил в беседе с РБК глава Сбербанка Герман Греф. При этом он подчеркнул, что замыкаться тоже не нужно. По его словам, Россия была, есть и будет страной, ориентированной на экспорт, и необходимо лишь поменять рынки сбыта продукции.

Российская экономика очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно. Мы производим целый ряд товаров в таком количестве, что на внутреннем рынке их невозможно освоить. Поэтому, конечно же, мы будем оставаться экспортоориентированной страной, — сказал Греф.

При этом он задался вопросом, насколько удастся «устроить вторую циркуляцию» — использовать потенциал внутреннего спроса.

Греф подчеркнул, что сейчас российское правительство делает многое для стимулирования производства отечественных производителей. По словам главы Сбербанка, российская экономика по итогам 2023 года покажет рост около 2%. В течение двух последующих лет экономика РФ восстановится до прежних объемов, уверен он.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России сможет вернуться к докризисному уровню в 2024 году. Она отметила, что точками роста на данный момент стали внутренний туризм, металлургия, машиностроение, розничная торговля, сектор услуг и обрабатывающая промышленность.