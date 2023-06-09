Набиуллина намекнула на повышение ключевой ставки: что это значит Инфляция в РФ ускорилась: что будет со ставкой ЦБ, вкладами и кредитами

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях. Причина — ускорение инфляции в России. Когда может произойти первое повышение, насколько сильным оно будет и как повлияет на ставки по кредитам, ипотеке и вкладам, расскажет NEWS.ru.

Какая сейчас ключевая ставка ЦБ

Банк России в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку в 7,5%. Таким образом, она остается неизменной с сентября 2022 года. Аналитики ожидали, что сегодня Набиуллина намекнет на повышение ставки в будущем. Председатель ЦБ сказала прямо: во многих отраслях сегодня не хватает персонала. Это бьет по производству различных товаров. В то же время спрос на них растет. А когда товаров мало и спрос на них поднимается, вверх идут и цены.

«С нашего апрельского заседания проинфляционные риски возросли, а значит, увеличилась и вероятность повышения ключевой ставки. Мы допускаем возможность ее повышения на ближайших заседаниях. Масштаб повышения будет зависеть от инфляционных ожиданий, совокупного спроса и поступающих данных о динамике цен», — сказала Набиуллина.

Она напомнила, что по итогу 2024 года ЦБ намерен достичь уровня инфляции в 4%.

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Как ключевая ставка меняет условия по кредитам и вкладам

Обычно в ответ на повышение ключевой ставки банки поднимают ставки по потребкредитам и ипотеке. Речь, конечно, не о тех обязательствах, которые уже взяты заемщиком, а о будущих предложениях банка. И наоборот — если ставка ЦБ снижается, ставки обычных банков тоже идут вниз.

Подъем ключевой ставки приводит к увеличению ставок по вкладам. Когда ставка снижается, доходность по вкладам тоже падает. Это не касается уже открытых вкладов: в течение всего срока вклада ставка остается неизменной. Но если, к примеру, вклад был открыт на три месяца с пролонгацией, и за это время ключевая ставка изменилась, то банк, вероятно, будет продлевать договор уже на новых условиях (по более высокой или более низкой ставке).

Как ключевая ставка влияет на облигации

Облигации федерального займа (ОФЗ) обычно называют самыми надежными ценными бумагами на российском фондовом рынке, потому что их выпускает государство. Продавая эти бумаги обычным россиянам, банкам или компаниям, государство привлекает деньги в бюджет, обещая вернуть их держателям бумаг позже, а ежегодно — выплачивать по ним проценты (купоны). Сегодня государство выпускает облигации, чтобы покрывать значительный дефицит бюджета.

Чтобы облигации представляли интерес для инвесторов, предлагаемая по ним доходность должна быть выше, чем ключевая ставка. Поэтому облигации обычно являются более выгодным инструментом вложения денег, чем банковские вклады. И свежевыпущенные после очередного повышения ставки ЦБ бумаги будут обещать бóльший процент.

В то же время выпущенные до повышения ключевой ставки облигации будут дешеветь на рынке, и их приобретение тоже может оказаться выгодным.

Влияет ли ставка на курс рубля

Изменение ключевой ставки может влиять на курс рубля. Когда ставка снижается, курс рубля тоже слабеет. Рубли становится дешевле брать в кредит — процент снижается вслед за ставкой, а нацвалюта становится доступнее и дешевле. Это верно и для центробанков других стран. Когда же ставка растет, рубль, напротив, укрепляется, и покупать доллары и евро становится уже не так выгодно (разве что — с прицелом на будущее).

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Начнут ли банки заранее поднимать ставки по кредитам и вкладам

Набиуллина, по сути, анонсировала повышение ключевой ставки ЦБ на ближайших заседаниях. Что мешает банкам заранее поднять свои ставки?

Доцент кафедры финконтроля, анализа и аудита Главконтроля Москвы в РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин отвечает: банки анализируют ситуацию и уже готовы к будущему решению ЦБ. Поэтому поднимать ставки по вкладам и потребкредитам не станут. Ставки же по ипотеке сейчас могут вырасти независимо от ключевой — из-за ужесточения рынка Центробанком.

Заблаговременного повышения ставок по кредитам и вкладам не ждет и глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский: «Скорее, будет иной принцип работы. Установление так называемой плавающей ставки, при которой в основу закладывается ключевая ставка ЦБ + n-ый процент».

Что произойдет после повышения ключевой ставки

Рогачевский не считает рациональным повышать ключевую ставку сейчас. Но если это произойдет, он допускает рост не выше, чем на 0,25-0,5 процентного пункта. Более резкое повышение может навредить экономике, говорит он: «И, естественно, повышение ключевой ставки будет сигналом для банков поднять ставки по своим продуктам».

Если на следующем заседании будет объявлено повышение ставки ЦБ, то и ставки остальных банков поднимутся, говорит доцент кафедры фонда «Капитаны» в РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксения Садыкова. С другой стороны, банки сильно конкурируют друг с другом и будут максимально воздерживаться от удорожания кредитов до решения ЦБ.

Осянин ждет, что на следующем заседании ЦБ оставит ключевую ставку на нынешнем уровне в 7,5%. Так как для ее изменения нет причин. Но все будет зависеть от темпов инфляции в России и ситуации на мировых рынках.

«Главный импульс экономики — потребительский спрос на кредиты, и сегодняшние процентные ставки не пугают граждан. Если же 21 июля ЦБ поднимет ставку, то по многим банковским продуктам роста ставок ждать не стоит, так как в целом доходность банков сейчас достаточно высокая. Что касается курса рубля, то здесь он может немного укрепиться», — резюмирует эксперт.

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