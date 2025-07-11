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11 июля 2025 в 20:32

Мигранта с долгами в 1,5 млн рублей наградили в Нижегородской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мигранта с долгами на 1,5 млн рублей наградили в Нижегородской области, сообщил Telegram-канал «Многонационал». Ему вручили медаль и поздравление по случаю присвоения его семье статуса многодетной. По данным источников, речь идет об Арсене Симоняне, который официально не трудоустроен и, несмотря на отсутствие дохода, получил право на льготы.

Мужчина также числился в розыске у приставов из других регионов, несколько раз лишался водительских прав, имеет долги перед налоговой, а его банковские карты заблокированы. Источники также утверждают, что он живет в Нижегородской области без прописки.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрант по имени Шабданбек надругался над 22-летней знакомой на ее рабочем месте. Девушка трудоустроена продавцом в магазине детской одежды. С заявлением об изнасиловании девушка обратилась на следующий день.

До этого проживавший в доме бизнесмена из Подмосковья рабочий несколько месяцев воровал у него деньги — сначала мелкими суммами, а затем десятками тысяч. В результате он вынес из дома около 3 млн рублей и $120 тысяч (9,4 млн рублей) — и почти все проиграл на ставках.

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