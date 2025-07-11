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11 июля 2025 в 13:47

Ипотечникам дали еще один год на строительство домов по льготной ставке

Срок строительства дома по льготной ипотеке увеличили до двух лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Период строительства и оформления прав собственности на индивидуальные жилые дома, возводимые за счет средств льготной ипотеки, продлен до двух лет, сообщает РБК со ссылкой на ДОМ.РФ. До этого заемщикам предоставлялся только 12-месячный срок для завершения строительных работ и регистрации объекта недвижимости. При нарушении установленных сроков льготные условия кредитования прекращали действовать, а процентная ставка повышалась до стандартного рыночного уровня.

Инициатива по изменению сроков принадлежит Министерству финансов, предложившему увеличить допустимый период строительства частных домов по льготной ипотеке в два раза. Данное предложение получило практическое воплощение, причем установленные сроки теперь в полной мере соответствуют реальным срокам строительства индивидуального жилья.

Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова обратила внимание на проблему чрезмерной закредитованности молодых семей в стране. По ее словам, это существенно ухудшает их финансовое положение. Она также отметила, что жилье, приобретаемое по ипотечным программам, включая использование материнского капитала, часто имеет недостаточную площадь для комфортного проживания.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о возможном введении ограничений на оформление семейной ипотеки не по месту постоянной регистрации. Соответствующий законопроект может быть внесен в парламент до завершения текущей сессии.

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