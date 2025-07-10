Голикова предложила модернизировать семейную ипотеку

В России наблюдается высокий уровень закредитованности молодых семей, что усложняет их материальное положение, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводит ТАСС. Кроме того, размеры приобретенного в ипотеку жилья, в том числе с использованием материнского капитала, зачастую недостаточны для комфортного проживания и планирования второго или последующих детей, отметила она.

Конечно, мы думаем с Минстроем и с Министерством финансов о том, что можно было бы сделать с точки зрения модернизации той семейной ипотеки, которая сегодня применяется в Российской Федерации, потому что уровень закредитованности молодых семей сегодня достаточно высокий, — заявила Голикова.

Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко предложила ограничить ипотеку местом прописки, указав, что более половины одобренных кредитов в 2024 году пришлось на Москву, Московскую область, Петербург и Ленинградскую область. Свыше 40% заемщиков проживают за пределами этих регионов.

Также финансовый эксперт Андрей Бархота высказал мнение, что потенциальное снижение ключевой ставки на несколько процентов не сможет кардинально изменить ситуацию в экономике, в том числе с ипотекой. Он допустил, что этот показатель может уменьшиться до 16–17%.