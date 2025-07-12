Салат «Лебединый пух»! Беру курицу, капусту и картошку, тру все в салатник

Быстрый и простой салат на каждый день

Салат «Лебединый пух» — находка для тех, кто хочет удивить домашних отличным вкусом и не тратить на готовку много времени. Название говорит само за себя: структура легкая — как облачко, а состав — бюджетный и понятный. Чудесно подойдет и для обычного ужина, и для праздничного стола.

Пару картофелин отварите и натрите крупно. А еще натрите 200 г вареной курицы и 100 г твердого сыра (подойдет чеддер, пармезан). Нашинкуйте белокочанную капусту (примерно 150 г), немного посолите и помните руками — так она станет мягче. Все отправьте в салатник. Добавьте майонез по вкусу, чуть-чуть перца — и перемешайте. Перед подачей можно посыпать сухариками или украсить зеленью.

Совет: салат будет еще вкуснее, если дать ему постоять 15–20 минут в холодильнике.

Еще один совет: можете заменить обычную капусту на пекинскую, так будет еще интереснее!

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