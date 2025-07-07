Раскрыты детали о доме семьи Старовойта в Подмосковье РИА Новости: дом семьи Старовойта в подмосковном Красногорске пустует 1,5 месяца

Дом семьи бывшего министра транспорта России Романа Старовойта в Красногорске Московской области пустует уже полтора месяца, передает РИА Новости со ссылкой на охрану коттеджного поселка. Отмечается, что семье экс-главы Минтранса принадлежит один из домов в населенном пункте Береста.

Там нет никого, дом пустой уже 1,5 месяца, — рассказал журналистам собеседник.

Ранее обстановка около дома Романа Старовойта попала на видео. Как передает корреспондент NEWS.ru, в подмосковном Красногорске у жилища экс-министра нет скопления людей.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал не верить разным слухам по поводу смерти Романа Старовойта и дождаться окончания следствия. Он добавил, что если дело будет касаться вопросов обороны, то оно может быть засекречено.

Между тем стало известно, что бывший глава Минтранса РФ мог умереть более суток назад. По данным близкого к следственным органам источника, самоубийство Старовойта, предварительно, произошло в ночь с 5 на 6 июля.