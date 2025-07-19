Странности самоубийства Старовойта: что с ним случилось на самом деле?

Бывший оперативник РУБОПа Москвы Михаил Игнатов рассказал о нескольких странностях в смерти бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. В чем загадка его гибели, действительно ли он совершил самоубийство, что с ним случилось на самом деле?

В чем странности самоубийства Старовойта

В момент смерти Старовойта рядом с ним не было охранников, а фигуры высшего руководства страны редко остаются «без наблюдения», писал NEWS.ru. Однако, по мнению Михаила Игнатова, в данном случае в отсылке охраны нет ничего удивительного.

«Если Старовойт отпустил охранников, сказал, что вы мне пока не нужны, то они так и поступили. Конечно, могли его оставить. Понимаете, это не такое суперохраняемое лицо, как президент или премьер-министр. То есть если он сам захотел остаться один в парке, то он и остался», — считает он.

Однако Игнатов назвал странным место смерти Старовойта. Его смутило, что чиновник решил «выйти в какой-то парк непонятный, в какие-то кусты придорожные». По его мнению, Старовойт не хотел испортить салон дорогого автомобиля. По словам эксперта, высокопоставленные чиновники оставляют после себя предсмертные записки и завещания, однако в случае экс-главы Минтранса этого не случилось.

«А тут получилось очень быстро и спонтанно», — сказал Игнатов «Царьграду».

Специалист предположил, что чиновника могли «довести до самоубийства».

Место обнаружения тела бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта. 7 июля 2025 года Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Например, сказали: „Или ты сам сейчас все сделаешь, или мы сделаем все за тебя. Но это будет для тебя более проблематично. Мы против тебя будем крутить. Если дело против тебя будет, то будет конфискация имущества, родственники ни с чем останутся. А если сам, то тебя похоронят красиво и с почестями и семья не останется нищая“», — порассуждал Игнатов.

Как умер Старовойт

Старовойт после отставки, о которой стало известно 7 июля, оставил сообщение в рабочем чате ведомства. Как рассказал источник «Коммерсанта», он написал, что работал на благо страны, и завершил сообщение словами «честь имею».

В день своей отставки Старовойт провел оперативное совещание с заместителями. После заседания он узнал о своем увольнении. После публикации указа об отставке он обсудил ситуацию с одним из заместителей, который заметил, что формулировки указа «не содержат ничего ужасного» и что в будущем есть надежда.

В тот же день тело бывшего министра было обнаружено неподалеку от парка в подмосковном Одинцово. Следственный комитет в качестве основной версии смерти Старовойта рассматривает самоубийство.

Ряд СМИ и Telegram-каналов связали смерть чиновника с угрозой уголовного дела о мошенничестве. Старовойт с октября 2018 года до назначения главой федерального ведомства в мае 2024-го был губернатором Курской области. Сообщалось, что бывший подчиненный Старовойта, экс-руководитель региона Алексей Смирнов, арестованный по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений, дал на него показания. Защита Смирнова отказалась комментировать эту информацию.

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