Набиуллина предупредила о возможной реставрации плановой экономики Набиуллина предупредила о реставрации плановой экономики в случае попыток управлять ею

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Желание управлять структурной перестройкой экономики может привести к возврату плановой системы и подавлению частной инициативы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в рамках ПМЭФ-2023. По ее словам, которые приводит «Коммерсант», частному бизнесу необходимо самостоятельно принимать решения о том, как образом распоряжаться своими инвестициями и что развивать. Государству же, как полагает Набиуллина, следует создавать для этого необходимые условия.

Есть риск, что мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой. И вот этот соблазн управлять структурной трансформацией экономики ведет к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о рисках плановой экономики, — сказала глава ЦБ.

Набиуллина также заявила, что России следует двигаться в сторону приватизации, делая это без ущерба стратегическим интересам.

Глава Центробанка пояснила, что российская финансовая система должна перенастроиться для того, чтобы обслуживать структурную перестройку экономики страны, сохраняя при этом свою устойчивость.

Также Набиуллина отмечала, что российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. По итогам года Банк России ждет роста экономики РФ на 0,5–2%. Также глава ЦБ отметила, что адаптация предприятий к условиям санкций произошла быстро за счет их гибкости.