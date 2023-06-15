Набиуллина призвала двигаться в сторону приватизации Набиуллина: России нужно двигаться в сторону приватизации без ущерба стратегическим интересам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что России следует двигаться в сторону приватизации, делая это без ущерба стратегическим интересам, передает ее слова «Коммерсант». Об этом она заявила на Петербургском международном экономическом форуме. Ее идею поддержал помощник президента России Максим Орешкин.

России нужно двигаться в сторону приватизации, в стране есть активы, чтобы сделать это без ущерба стратегическим интересам, — заявила Набиуллина.

Орешкин отметил, что речь идет о том, чтобы приватизировать активы, которые неэффективно используются государством.

Глава Центробанка пояснила, что российская финансовая система должна перенастроиться для того, чтобы обслуживать структурную перестройку экономики страны, сохраняя при этом свою устойчивость.

Также Набиуллина заявляла во время форума, что российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. По итогам года Банк России ждет роста экономики РФ на 0,5–2%. Также глава ЦБ отметила, что адаптация предприятий к условиям санкций произошла быстро за счет их гибкости, но частный сектор должен распределять и перенаправлять средства, а не зависеть от государства и его поддержки.