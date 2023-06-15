«Не разбазаривать добро»: Песков оценил идею приватизации госсобственности Песков: многие в экономическом блоке правительства за приватизацию госсобственности

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Дмитрий Песков

Многие в экономическом блоке правительства России поддерживают идею приватизации госсобственности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Она все-таки должна попасть в частные руки и стать более прибыльной, считает пресс-секретарь президента РФ. При этом главное «не разбазаривать государственное добро за бесценок», подчеркнул он.

Действительно, в экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. Это действительно так. И приватизация всегда является конечным результатом, может быть, за исключением ряда отраслей, где частный сектор просто не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли, — сказал Песков.

Вопрос о приватизации постоянно на повестке дня, а дальше его следует рассматривать с точки зрения рентабельности, добавил он.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня заявила, что России следует двигаться в сторону приватизации, делая это без ущерба стратегическим интересам. Ее идею поддержал помощник президента России Максим Орешкин.

Глава банка ВТБ Андрей Костин ранее выразил мнение о необходимости проведения приватизации в определенных секторах в России. Костин подчеркнул, что на данный момент он не предполагает широкомасштабной приватизации, а скорее говорит о целенаправленных действиях в определенных областях.