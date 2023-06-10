Глава ВТБ предложил приватизировать отдельные госкомпании Глава ВТБ Костин заявил о необходимости провести приватизацию в некоторых компаниях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава банка ВТБ Андрей Костин выразил мнение о необходимости проведения приватизации в определенных секторах в России, передает Reuters. Костин подчеркнул, что на данный момент он не предполагает широкомасштабной приватизации, а скорее говорит о целенаправленных действиях в определенных областях.

Сектора отдельные есть, но широкую приватизацию, наверное, в нынешних условиях трудно ожидать. И все же вода камень точит, - заявил глава ВТБ.

В качестве примера, где приватизация может быть полезной, Костин назвал судостроительный сектор. Он считает, что такой шаг может помочь России оставаться конкурентоспособной в глобальной экономике.

Также глава ВТБ подчеркнул значимость создания благоприятного климата для стимулирования частных инвестиций в стране. Костин отметил, что сейчас у российского бизнеса есть капитал, но возможности для его инвестирования за границей ограничены.

Ранее бывший премьер-министр России, экс-глава Счетной палаты, президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил, что приватизация 1990-х годов была «чистейшим воровством». На встрече с читателями в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» Степашин рассказал, что в течение двух лет готовил доклад об итогах приватизации по поручению Владимира Путина, тогда только ставшего президентом