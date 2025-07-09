Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 13:39

Москалькова попросила папу римского помочь вернуть россиян с Украины домой

Москалькова направила Льву XIV просьбу о помощи в возвращении россиян с Украины

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо папе римскому Льву XIV с просьбой посодействовать в возвращении мирных российских граждан с Украины. Она отметила, что в Сумах на данный момент находятся 30 человек. По словам омбудсмена, их посещают представители Международного комитета Красного Креста, идут переговоры о возвращении людей на Родину, передает ТАСС.

Я со своей стороны обратилась к Святому престолу в Ватикан по этому вопросу, направила письмо Льву XIV с просьбой о содействии в возвращении наших граждан, — приводит агентство обращение Москальковой.

В начале июля омбудсмен рассказала, что в Россию в результате состоявшегося с Украиной обмена вернулись двое жителей Курской области. По ее словам, на подконтрольной Киеву территории остались 30 жителей приграничного региона.

До этого посол РФ в Ватикане Иван Солтановский сообщил, что папа римский предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров России и Украины. По убеждению дипломата, понтифик выступил с этой инициативой из добрых побуждений.

Украина
папа римский
Татьяна Москалькова
Лев XIV
Сумская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский снова проиграл Залужному по доверию среди украинцев
Захарова рассказала о главных итогах саммита БРИКС для РФ
Нутрициолог опровергла популярные мифы о подсолнечном масле
Стало известно, что будет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
Впавший в кому после стоматолога малыш умер в Одинцово
В Госдуме раскрыли связь главы Фонда кино Абхазии с USAID
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопросе демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Минобороны раскрыло детали встречи Белоусова с министром обороны Казахстана
В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке
Рост тарифов ЖКУ привлек внимание Генпрокуратуры
Составлен список мощнейших ударов по объектам на Украине с начала СВО
Мигрант изнасиловал девушку в магазине детской одежды
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.