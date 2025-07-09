Москалькова попросила папу римского помочь вернуть россиян с Украины домой Москалькова направила Льву XIV просьбу о помощи в возвращении россиян с Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо папе римскому Льву XIV с просьбой посодействовать в возвращении мирных российских граждан с Украины. Она отметила, что в Сумах на данный момент находятся 30 человек. По словам омбудсмена, их посещают представители Международного комитета Красного Креста, идут переговоры о возвращении людей на Родину, передает ТАСС.

Я со своей стороны обратилась к Святому престолу в Ватикан по этому вопросу, направила письмо Льву XIV с просьбой о содействии в возвращении наших граждан, — приводит агентство обращение Москальковой.

В начале июля омбудсмен рассказала, что в Россию в результате состоявшегося с Украиной обмена вернулись двое жителей Курской области. По ее словам, на подконтрольной Киеву территории остались 30 жителей приграничного региона.

До этого посол РФ в Ватикане Иван Солтановский сообщил, что папа римский предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров России и Украины. По убеждению дипломата, понтифик выступил с этой инициативой из добрых побуждений.