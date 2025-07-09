В Совфеде иронично ответили на слова ЦРУ о применении химоружия на Украине Сенатор Климов: слова ЦРУ о химоружии на Украине напоминают о пробирке Пауэлла

Заявления ЦРУ о якобы применении химического оружия на Украине сравнимы с печально известной историей о пробирке бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, которую тот принес на заседание ООН с целью оправдать войну в Ираке, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, впоследствии Соединенные Штаты совершили атаку на ближневосточную страну, но никакого оружия массового поражения в ней так и не было найдено.

При создании одной из целей ЦРУ было распространение дезинформации в нужных для Вашингтона целях. Так что чего удивляться [заявлениям о применении химоружия на Украине]? Я вам напомню картинку, показанную всему миру, когда Пауэлл размахивал пробиркой, в которой был то ли стиральный порошок, то ли зубной — якобы свидетельство наличия оружия массового уничтожения в одной из стран Ближнего Востока, которую потом США доблестно разбомбили. А в итоге там никакого оружия не нашли. Так что я бы все-таки к такого рода сообщениям как к сенсациям не относился. Если ЦРУ поручена задача что-нибудь сфабриковать, они знают, как это делается, — пояснил Климов.

Он также отметил, что Вашингтон в первую очередь ориентируется на внутреннюю политику. Сенатор подчеркнул, что в Соединенных Штатах не задумываются о том, как реагируют на их сообщения в России.

Мы, к сожалению, говорю обобщенно, слишком внимательно смотрим на то, что происходит там, в 10 тысячах миль от нас. Заявления ЦРУ о химоружии на Украине — это политическая жизнь США. Главным образом они ориентируются на свои внутриполитические обстоятельства. Они меньше всего думают о том, как реагируют на эти сообщения где-нибудь у нас. Они занимаются какими-то своими делами друг с другом, сигналы всякие разные посылают, деньги делят на военные заказы, — резюмировал Климов.

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о готовности представить главе Белого дома Дональду Трампу сведения о якобы применении химического оружия на Украине. По словам главы разведки Соединенных Штатов, он не может сейчас разглашать разведданные публично, однако готов предоставить их в частном порядке.