Аферистка пойдет под суд за сдачу в аренду чужих квартир в Бурятии

Аферистка пойдет под суд за сдачу в аренду чужих квартир в Бурятии

В Улан-Удэ 38-летняя жительница предстанет перед судом за сдачу в аренду чужих квартир, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на полицию республики. В отношении нее уже завершено расследование уголовного дела. Женщину подозревают в мошенничестве.

В ходе расследования установлено, что данная гражданка подозревается в причастности к девяти фактам противоправной деятельности, ущерб составил более 170 тысяч рублей. В отношении данной гражданки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в ведомстве.

В полиции уточнили, что подозреваемая посуточно арендовала чужие квартиры, которые впоследствии пересдавала пострадавшим. Более того, женщина размещала фиктивные объявления об аренде жилья на интернет-площадках. Получая от людей денежные залоги, она затем уклонялась от личных встреч под различными предлогами.

В МВД России ранее предупредили, что мошенники начали предлагать россиянам арендовать их банковские карты за определенное вознаграждение. Однако в ведомстве предупредили, что это делает граждан соучастниками преступлений.