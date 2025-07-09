Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 13:42

Закрывшего маму от дрона в Курске пятилетнего героя могут наградить

Депутат Матвейчев призвал наградить мальчика, закрывшего маму от БПЛА в Курске

Олег Матвейчев Олег Матвейчев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Закрывшего собой маму от дрона на пляже в Курске пятилетнего мальчика Толю следует наградить, заявил в беседе с Life.ru депутат Думы Олег Матвейчев. Он призвал органы власти, в том числе руководителей ведомств, обратить внимание на ситуацию.

Также и губернатор Курской области, безусловно, уже обратил на это внимание. Героизм в таком юном возрасте, у нас подрастает очень мужественное, смелое и патриотичное поколение с огромным будущим, – заявил Матвейчев.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате украинской атаки на курский пляж госпитализированы шесть местных жителей. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Врио губернатора заверил, что медики сделают все возможное, чтобы поставить пациентов на ноги.

Позже Хинштейн добавил, что пятилетний мальчик попал в реанимацию после того, как закрыл собой мать во время атаки ВСУ на пляж в Курске. По его словам, ребенок получил серьезные ожоги. Мальчика вместе с матерью переведут на лечение в Москву. Еще один пострадавший, как отметил Хинштейн, был ранен в результате взрыва боеприпаса. Молодой человек услышал крики женщин и ребенка, доносящиеся с атакованного пляжа, и бросился на помощь. В этот момент сдетонировал боеприпас.

Курск
дроны
БПЛА
награды
депутаты
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский снова проиграл Залужному по доверию среди украинцев
Захарова рассказала о главных итогах саммита БРИКС для РФ
Нутрициолог опровергла популярные мифы о подсолнечном масле
Стало известно, что будет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
Впавший в кому после стоматолога малыш умер в Одинцово
В Госдуме раскрыли связь главы Фонда кино Абхазии с USAID
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопросе демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Минобороны раскрыло детали встречи Белоусова с министром обороны Казахстана
В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке
Рост тарифов ЖКУ привлек внимание Генпрокуратуры
Составлен список мощнейших ударов по объектам на Украине с начала СВО
Мигрант изнасиловал девушку в магазине детской одежды
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.