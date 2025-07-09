Закрывшего маму от дрона в Курске пятилетнего героя могут наградить Депутат Матвейчев призвал наградить мальчика, закрывшего маму от БПЛА в Курске

Закрывшего собой маму от дрона на пляже в Курске пятилетнего мальчика Толю следует наградить, заявил в беседе с Life.ru депутат Думы Олег Матвейчев. Он призвал органы власти, в том числе руководителей ведомств, обратить внимание на ситуацию.

Также и губернатор Курской области, безусловно, уже обратил на это внимание. Героизм в таком юном возрасте, у нас подрастает очень мужественное, смелое и патриотичное поколение с огромным будущим, – заявил Матвейчев.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате украинской атаки на курский пляж госпитализированы шесть местных жителей. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Врио губернатора заверил, что медики сделают все возможное, чтобы поставить пациентов на ноги.

Позже Хинштейн добавил, что пятилетний мальчик попал в реанимацию после того, как закрыл собой мать во время атаки ВСУ на пляж в Курске. По его словам, ребенок получил серьезные ожоги. Мальчика вместе с матерью переведут на лечение в Москву. Еще один пострадавший, как отметил Хинштейн, был ранен в результате взрыва боеприпаса. Молодой человек услышал крики женщин и ребенка, доносящиеся с атакованного пляжа, и бросился на помощь. В этот момент сдетонировал боеприпас.