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09 июля 2025 в 13:56

В США объяснили, почему Трамп не стал вводить ответные пошлины на импорт

WSJ: глава Минфина США убедил Трампа отложить ответные пошлины на импорт

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отложил введение ответных пошлин на импорт иностранных государств с 9 июля до 1 августа под влиянием своих советников, в первую очередь министра финансов страны Скотта Бессента, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По данным газеты, главу Белого дома заверили, что так можно получить больше торговых сделок с контрагентами.

Как сказано в материале, глава Минфина США видел прогресс в переговорах с рядом торговых партнеров Вашингтона, в том числе с Индией и Евросоюзом, во время предыдущей приостановки ввода пошлин. Отмечается, что именно Бессент стал ключевой фигурой, повлиявшей на ту остановку, и он же убедил Трампа отложить решение еще раз.

Ранее Трамп на заседании в Белом доме заявил о введении пошлин на импорт в размере 10% для стран — членов БРИКС. Глава США считает политику объединения антиамериканской.

До этого Трамп пригрозил дополнительными торговыми пошлинами всем государствам, поддерживающим БРИКС. Как заявил в связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле видели заявления президента США.

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Скотт Бессент
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