Захарова раскрыла, когда станет известна дата переговоров России с Украиной Захарова: дату переговоров РФ и Украины объявят после достижения договоренности

Дата третьего раунда переговоров России и Украины станет известна после достижения договоренности между сторонами, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Предыдущая встреча делегаций Москвы и Киева прошла в Стамбуле в начале июня этого года.

Когда она будет, мы обязательно вас проинформируем. Как только будет достигнута соответствующая договоренность, — сказала Захарова.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет от Киева предложений по третьему раунду переговоров. По его словам, это в интересах Украины, поскольку обстановка на поле боя меняется.

В результате прошлой встречи делегаций двух стран в Стамбуле произошел обмен пленными и телами погибших солдат ВСУ и ВС РФ. При этом украинская сторона оттягивала время для того, чтобы тела погибших солдат забрали в пункте, согласно договоренностям.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара также ждет реакции Киева по предложению провести третий раунд переговоров по украинскому урегулированию. Ожидается, что новая встреча пройдет в Стамбуле по аналогии с двумя предыдущими.