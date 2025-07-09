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09 июля 2025 в 13:35

Эрдоган жестко ответил сторонникам досрочных выборов в Турции

Эрдоган: выборы президента Турции пройдут в 2028 году

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выборы президента Турции состоятся в 2028 году в соответствии с конституцией, тема досрочных выборов не обсуждается, заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в парламенте. Так он ответил на призывы руководителя оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюра Озеля провести досрочное голосование, передает газета Aydinlik.

Поскольку конституция и закон о выборах не изменились, президентские и парламентские выборы пройдут в 2028 году, а муниципальные — в 2029 году, — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, у Озеля, вероятно, есть «собственное видение», поэтому он может «ткнуть пальцем» в любое воскресенье в календаре и сказать, что именно тогда должны состояться выборы. Однако у властей и народа «такой повестки нет», резюмировал президент.

Ранее Эрдоган заявил, что предстоящее открытие Зангезурского коридора является событием стратегического масштаба. Он отметил ключевую роль этого транспортного пути в грядущей геополитической и геоэкономической трансформации Южно-Кавказского региона. По мнению турецкого лидера, создание коридора откроет значительные новые перспективы не только для Азербайджана, но и для всех соседних государств.

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