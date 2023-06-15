Нейросеть «Жириновский» ответила на вопрос о сроках окончания СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нейросеть партии ЛДПР «Жириновский», представленная на одной из площадок ПМЭФ, ответила на вопрос журналистки NEWS.ru о сроках окончания специальной военной операции на Украине. Искусственный интеллект после обработки опроса заявил, что Россия «не оставит соотечественников на произвол судьбы».

Специальная военная операция на Украине продолжится до полного восстановления мира и безопасности русских людей. Мы не оставим наших соотечественников на произвол судьбы. Победа России неизбежна и мы достигнем всех поставленных целей, — заявила нейросеть с прошивкой из высказываний и идей политика.

При этом «Жириновский» не стал называть имя будущего президента США. Он заявил, что будущим главой этой страны станет тот, кого изберут граждане путем голосования, а это внутренний вопрос государства.

Ранее во время презентации нейросеть ответила на вопросы об отношении к Украине и лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. В ЛДПР отмечали, что задача нейросети будет просветительской. Она будет содержать высказывания покойного лидера ЛДПР по тому или иному вопросу и может оказаться интересной для молодежи.