Опубликовано видео, где нейросеть «Жириновский» ругает Зюганова и Украину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Петербургском международном экономическом форуме ЛДПР представила нейросеть «Жириновский», передают корреспонденты NEWS.ru с презентации проекта. Партия показала, как искусственный интеллект с прошивкой в виде измышлений известного политика отвечает на вопросы об Украине и лидере КПРФ Геннадии Зюганове.

Нет, я не Жириновский. Я первый цифровой ученик Владимира Жириновского, который учится на его мыслях и его высказываниях. Я стараюсь применять его стиль и идеи в своих ответах, — представилась нейросеть голосом политика.

Искусственный интеллект обучался на массиве оцифрованных научных трудов, выступлений и высказываний Владимира Жириновского. В партии отмечали, что задача нейросети будет исключительно просветительской. Она будет содержать высказывания покойного лидера ЛДПР по тому или иному вопросу и может оказаться интересной для молодежи.

Ранее зампред фракции ЛДПР в Госдуме, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что партию могут переименовать, включив в ее название имя Владимира Жириновского. По этой причине на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, который позволит называть партии в честь людей.