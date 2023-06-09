В ЛДПР захотели назвать партию в честь Жириновского Депутат ГД Нилов предложил дать партии ЛДПР имя Жириновского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Партия ЛДПР должна носить имя своего основателя и бывшего лидера Владимира Жириновского, заявил в беседе с URA.RU зампред фракции, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, члены ЛДПР внесли на рассмотрение в ГД законопроект, который позволит называть партии в честь людей. Нилов подчеркнул, что участники объединения свято чтят и любят Жириновского, и таким образом хотят увековечить его заслуги.

Сейчас в наименовании политической партии не допускается использование <...> имени и (или) фамилии гражданина. Мы предлагаем это исключить. Если взять ЛДПР, у нас сейчас полное название: Политическая партия Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Мы можем добавить: партия, основанная В.В. Жириновским или партия Жириновского. Мы его свято чтим и ценим. <...> Для нас Жириновский жив, его идеи, задумки и мысли живут. Партия имени своего основателя была, есть и должна оставаться, — сказал Нилов.

Он подчеркнул, что никаких затрат на изменение законодательства и переименование партии не потребуется, при этом ЛДПР и другие политические объединения смогут использовать имена людей в своих названиях.

Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Основатель ЛДПР скончался после болезни вследствие заражения коронавирусом. Врачи боролись за его жизнь около двух месяцев.

Нынешний глава партии либерал-демократов Леонид Слуцкий ранее заявил, что ЛДПР намерена при помощи искусственного интеллекта создать политический алгоритм «Жириновский». Он подчеркнул, что для этого будут исследованы научные труды и речи бывшего лидера фракции.