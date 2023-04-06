В России появится кибер-Жириновский Слуцкий: ЛДПР создаст политический искусственный интеллект «Жириновский»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЛДПР намерена при помощи искусственного интеллекта создать политический алгоритм «Жириновский», написал в своем Telegram-канале председатель либерально-демократической партии Леонид Слуцкий. Для этого будут исследованы научные труды и речи бывшего лидера фракции.

Будут оцифрованы все его научные труды, выступления, письма, комментарии. При помощи искусственного интеллекта мы создаем первый в мире политический алгоритм «Жириновский», — написал Слуцкий.

Кроме того, нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире, так что «Жириновский» сможет давать оценки и прогнозы для успешного развития России и всего мира.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни. Причиной смерти бессменного главы ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля прошлого года.

На Новодевичьем кладбище в годовщину смерти политика открыли памятник в его честь. На постаменте золотом выгравированы надписи, представляющие собой кредо политика. На могилу к политику пришли более 400 человек, среди которых руководство ЛДПР, губернаторы и министры.