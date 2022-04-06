Умер Владимир Жириновский

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни на 76-м году жизни. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Последние два месяца Жириновский лечился от коронавирусной инфекции. Володин назвал лидера ЛДПР «ярким и талантливым» политиком.

После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе. Он всегда был в гуще событий, — написал Володин в Telegram-канале.

О смерти политика объявили во время пленарного заседания в Госдуме. После этого началась минута молчания.

В феврале стало известно, что лидер ЛДПР был госпитализирован с коронавирусом. После ухудшения динамики политика подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. У него было серьёзное поражение и отёк лёгких.

Ранее стало известно о смерти российской актрисы Александры Яковлевой. Артистка скончалась на 65-м году жизни после тяжёлого онкологического заболевания.