Жириновскому открыли памятник в годовщину его смерти Памятник Жириновскому с его цитатами открыли на Новодевичьем кладбище

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

На Новодевичьем кладбище в годовщину смерти российского политика Владимира Жириновского открыли памятник в его честь, говорится в Telegram-канале ЛДПР. На постаменте золотом выгравированы надписи, представляющие собой кредо политика.

Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям, — гласит одна из надписей.

На церемонии присутствовали лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Они первыми возложили цветы к памятнику основателя ЛДПР.

На могилу к политику пришли более 400 почетных гостей, среди которых руководство ЛДПР и Госдумы, губернаторы, министры, члены Совета Федерации, родственники, единомышленники и соратники.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни. Причиной смерти бессменного главы ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля прошлого года.

В ЛДПР ранее предложили переименовать Луков переулок в Москве в честь Жириновского. Партия также намерена открыть там свой музей.

В феврале в российских соцсетях появилось множество ботов с фальшивыми предсказаниями Жириновского, «взятыми» из его секретного дневника. В партии заявили, что основатель ЛДПР не вел никакого дневника.