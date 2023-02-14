Telegram заполнили боты с «предсказаниями» Жириновского

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В российских соцсетях в последние недели появилось множество ботов с фальшивыми предсказаниями покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, взятыми якобы из его секретного дневника, пишет «Коммерсант». Ссылки из постов с «предсказаниями» ведут в закрытые Telegram-каналы, рассказывающие о спецоперации на Украине и деятельности ЧВК «Вагнер». В партии говорят, что никакого дневника Жириновский не вел, хотя его настоящие прогнозы активно используют в агитации.

В сообщениях, распространяемых ботами, говорится, что Жириновский предсказал начало спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года (на самом деле он называл дату 22 февраля) и старт частичной мобилизации 21 сентября, а все пророчества записывал в дневник, который завещал открыть в 2040 году. Далее пользователям предлагается пройти по ссылке, которая ведет на закрытые каналы об СВО и деятельности ЧВК «Вагнер». Как сообщила депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова, пророчества актуализированы под повестку дня и касаются в том числе недавних землетрясений в Турции и Сирии. Депутат КПРФ Михаил Матвеев также сообщил, что неоднократно встречал некие предсказания Жириновского не только в Telegram, но и в других соцсетях.

В пресс-службе ЛДПР заявили, что покойный лидер делал все свои заявления публично и никогда не скрывал, а появление ботов стало своего рода выражением «народной любви». При этом там подчеркнули, что намерены пресекать через правоохранительные органы любые попытки шарлатанства или мошенничества, связанные с его именем.

Политолог Константин Калачев предположил, что ЛДПР не имеет к ботам никакого отношения, хотя с точки зрения пиара подобная шумиха идет партии только на пользу, одновременно поддерживая интерес к ее покойному лидеру. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, напротив, полагает, что подобный пиар может негативно сказаться на имидже партии.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике, депутат ЛДПР Сергей Каргинов предложил выкупить у Китая ранее проданный ему Украиной авианосец «Варяг» и переименовать его в честь Жириновского, сделав флагманом Черноморского флота. Политик напомнил, что корабль должен был стать одним из основных в СССР.