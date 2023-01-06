В ЛДПР предложили выкупить авианосец у Китая и назвать в честь Жириновского Депутат Каргинов предложил выкупить у Китая авианосец, чтобы назвать его в честь Жириновского

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Первый зампред комитета ГД по Дальнему Востоку и Арктике Сергей Каргинов (ЛДПР) предложил выкупить у Китая ранее проданный ему Украиной авианосец «Варяг» и переименовать его в честь основателя партии Владимира Жириновского, передает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария. Политик напомнил, что корабль должен был стать одним из основных в СССР.

После развала страны Украина предпочла его продать фактически за несколько бутылок водки, по цене металлолома. Учитывая сложившуюся ситуацию, предлагаю выкупить корабль у Китая, присвоить ему имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского и сделать флагманом Черноморского флота, — считает Каргинов.

Крейсер «Варяг» перешел Украине по договору о разделе Черноморского флота СССР. Позднее он был продан КНР с целью переоборудования его в казино, но после получения корабля Пекин достроил его как авианосец и назвал «Ляонин».

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что компания «Аэрофлот» пообещала рассмотреть возможность назвать именем Жириновского один из самолетов. По его словам, это может произойти после того, как начнутся поставки МС-21 и SSJ 100.