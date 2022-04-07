В ЛДПР предложили в честь Жириновского назвать переулок в Москве
ЛДПР предложила переименовать Луков переулок в Москве в переулок Жириновского
Александр Чеков
Александр Чеков
17:47, 07 апреля 2022
Здание центрального аппарата ЛДПР в Москве, Луков переулокФото: Артем Соболев/NEWS.ru
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ЛДПР намерена переименовать Луков переулок в Москве в переулок Жириновского. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, добавив, что в ближайшее время там будет открыт музей истории ЛДПР. Его слова передаёт РИА Новости.
Мы приняли решение, и мы будем настаивать на том, чтобы Луков переулок, в котором находится штаб-квартира ЛДПР и где начиналась история ЛДПР, был переименован в переулок Жириновского. В ближайшее время туда переедет музей истории ЛДПР, он будет открыт для посетителей, — сказал он.
Глава ЛДПР скончался на 76-м году жизни. Последние два месяца Жириновский лечился от коронавирусной инфекции.
Ранее председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении ЛДПР Анна Замараева предложила назвать в честь Жириновского одну из улиц в исторической части Петербурга. Сейчас она названа в честь революционера Николая Маркина, погибшего в период Гражданской войны. В свою очередь депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что придёт время, когда именем Жириновского назовут улицу в Киеве.