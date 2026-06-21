Япония разгромила Тунис со счетом 4:0 на ЧМ-2026

Сборная Японии по футболу нанесла поражение команде Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча группы F прошла в мексиканском Монтеррее и завершилась со счетом 4:0 в пользу азиатского коллектива.

В составе победителей точными ударами отметились Даити Камада и Дзюня Ито, а нападающий Аясэ Уэда записал на свой счет уверенный дубль. Разгромный поединок стал дебютным для французского специалиста Эрве Ренара на посту главного тренера национальной команды Туниса.

По итогам тура японцы набрали четыре очка и сейчас занимают промежуточное второе место в своем квартете. Тунисская сборная, напротив, потерпела второе поражение подряд и полностью лишилась шансов на выход в следующую стадию турнира. В заключительных играх группового раунда, которые пройдут в ночь на 26 июня, Япония сразится со Швецией, а Тунис встретится с лидером группы — Нидерландами.

Ранее сборная Германии обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 в матче второго тура. Благодаря этой победе немцы набрали шесть очков и гарантировали себе выход в плей-офф — впервые с 2014 года. Германия возглавила группу E, став третьей командой после США и Мексики, обеспечившей себе участие в 1/16 финала.