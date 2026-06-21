В Крыму открыли горячую линию после ночной атаки ВСУ

В Крыму заработала горячая линия после ночного удара украинских беспилотников по Керченскому полуострову, сообщила прокуратура республики в мессенджере МАКС. По данным ведомства, по телефону можно оперативно подать заявление и получить правовую помощь.

Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: телефон +7 (978) 053-62-08, — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что соблюдение прав граждан находится под личным контролем исполняющего обязанности прокурора республики Дмитрия Егорова. Прокуратура взаимодействует со всеми службами для быстрого устранения последствий украинской атаки.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения. Он также подчеркнул, что семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.