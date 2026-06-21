Путин наградил коллектив аэропорта «‎Внуково» орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив аэропорта «Внуково», соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Глава государства отметил заслуги сотрудников в гражданской авиации.

За заслуги в области гражданской авиации и достигнутые трудовые успехи наградить орденом Почета коллектив акционерного общества Международный аэропорт «Внуково», город Москва, — говорится в документе.

До этого в Кремле прошла церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2025 год. Мероприятие традиционно провел президент России Владимир Путин. В рамках церемонии награды вручаются за достижения в науке и технологиях, литературе и искусстве, а также в гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР, режиссер и продюсер Андрей Кончаловский стал лауреатом государственной премии 2025 года в области литературы и искусства. Награда присуждена ему за значительный вклад в развитие отечественной и мировой культуры.