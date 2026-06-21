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21 июня 2026 в 09:49

На родине Месси открыли гигантскую статую в его честь

В Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси

Лионель Месси Лионель Месси Фото: Pedro Paulo Diaz/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В Аргентине прошло торжественной открытие самой высокой статуи футболиста и восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси, сообщает телеканал TyC Sports. Высота грандиозного памятника составляет 26 метров, а его общий вес достигает внушительных 70 тонн.

Автором этого масштабного проекта стал известный скульптор Альдо Бероиса, воплотивший образ национального героя в камне и металле. Примечательно, что установка этого гиганта произошла вскоре после инцидента в индийской Калькутте, где в начале июня демонтировали другую, 21-метровую статую форварда из-за угрозы обрушения при сильном ветре.

Сейчас 38-летний аргентинский нападающий успешно продолжает свою карьеру в американском клубе «Интер Майами». До переезда в США футболист долгие годы блистал в Европе, защищая цвета французского «Пари Сен-Жермен» и испанской «Барселоны». В составе каталонской команды он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и трижды становился победителем клубного чемпионата мира. На уровне сборных Месси собрал полную коллекцию титулов, включая золото чемпионата мира 2022 года и две победы на Кубке Америки.

Ранее нейросети ChatGPT и DeepSeek спрогнозировали, что лучшим бомбардиром чемпионата мира — 2026 по футболу станет нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе с результатом от пяти до восьми голов. Главным конкурентом француза нейросети назвали Месси, который, по их версии, забьет от пяти до семи мячей.

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