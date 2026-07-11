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11 июля 2026 в 12:48

Ураган разрушил приют для животных

Прошедший ураган разрушил приют для животных и повредил дома в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ураган, обрушившийся на территорию Подмосковья 10 июля, нанес серьезный ущерб жилым постройкам и полностью разрушил местный приют для бездомных животных «Мурзик Шарики», сообщает Telegram-канал «Мослента». В Шаховском районе разгул стихии привел к уничтожению трети вольеров, предназначенных для содержания питомцев.

Территория зоозащитного учреждения была завалена обломками и полностью обесточена из-за обрыва линий электропередачи. Несколько напуганных собак сбежали из вольеров, их уже ищут волонтеры. Одновременно с этим в населенном пункте Никольское шквалистый ветер массово повалил прочные заборы и сорвал крыши с частных жилых домов. Местные жители уже начали ликвидировать последствия стихийного бедствия и разбирать образовавшиеся завалы.

Однако синоптики предупреждают, что расслабляться пока рано, и дают жителям столичного региона новые неблагоприятные прогнозы. По их данным, уже сегодня во второй половине дня штормовой ветер может вернуться с прежней силой.

Ранее в Учалинском районе Башкортостана мощный смерч повредил жилые дома, нарушил электроснабжение и газоснабжение. Стихия сорвала кровли с нескольких зданий, оставила без света целую деревню, а также привела к отключению газа в восьми домовладениях.

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