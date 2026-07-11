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11 июля 2026 в 13:13

Россиянин получил ранения при атаке ВСУ на парковку

В луганском Первомайске один человек пострадал из-за атаки ВСУ на парковку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В ЛНР один человек пострадал из-за атаки Вооруженных сил Украины на парковку в центре Первомайска, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Колягин. Целью удара стали гражданские автомобили, дрон применили в разгар дня.

К сожалению, есть пострадавший. Мужчина 1987 года рождения с ранениями различной степени был оперативно госпитализирован в учреждение здравоохранения, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Также в результате атаки беспилотника повреждены два легковых автомобиля, — написал Колягин.

Глава города назвал произошедшее «подлой атакой» и «откровенным терроризмом», отметив, что Киев отыгрывается на мирных жителях, не имея успехов на фронте. Состояние пострадавшего и информация о последствиях удара уточняются.

Утром 11 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 178 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей. Утром 10 июля сообщили, что сбито 376 беспилотников. В ночь на 9 июля ликвидировали 73 БПЛА.

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