ВСУ атаковали котельную и продуктовый магазин в Энергодаре

Вооруженные силы Украины атаковали котельную и продуктовый магазин в Энергодаре, сообщил мэр города Максим Пухов в своем канале на платформе МАКС. По его словам, обошлось без жертв.

Ранним утром ВСУ нанесли удары по городу. Первая цель — здание котельной, — следует из сообщения.

По его словам, ее оборудование выведено из строя, а фасад и кровля получили повреждения. Мэр отметил, что возгорания удалось избежать, однако сам факт целенаправленного удара по объекту теплоснабжения свидетельствует о намерении противника оставить город без тепла и света. Второй удар был нанесен по продуктовому магазину — поврежден автомобиль доставки продовольствия.

Ранее сообщалось, что город-спутник Запорожской АЭС полностью обесточен после атак ВСУ на энергоинфраструктуру региона. Критически важные объекты работают на резервных источниках питания.

До этого ВСУ атаковали больницу в Энергодаре. Разбиты окна приемного отделения, начиная с первого и заканчивая пятым этажом. Также повреждения получили два служебных автомобиля.