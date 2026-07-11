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11 июля 2026 в 14:22

Группа туристов погибла в инциденте с лодкой во Вьетнаме

Прогулочная лодка с тремя десятками пассажиров перевернулась во Вьетнаме

Фото: Andreas Rose/imageBROKER.com/Global Look Press
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Лодка с туристами перевернулась во время прогулки около популярного острова Фукуок на юге Вьетнама, сообщил местный новостной портал VnExpress. В момент происшествия на борту судна находились 32 путешественника из Индии и четыре члена экипажа, погибли 15 человек.

Инцидент случился практически сразу после того, как плавсредство покинуло территорию порта и вышло в открытое море. По неустановленной на данный момент причине судно потеряло устойчивость и полностью перевернулось. Прибывшим на место ЧП спасателям удалось оперативно достать выживших из воды, чрезвычайные службы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

Ранее сало известно, что россиянин, впавший в кому после дорожного инцидента на мотоцикле во Вьетнаме, скончался. Его останки транспортируют во Владивосток, где предадут земле рядом с могилой супруги. Авария случилась ранним утром 2 июля на территории провинции Кханьхоа.

Хирурги провели трепанацию черепа, однако полученные повреждения были столь серьезными, что спасти пациента не удалось — он впал в кому, из которой уже не вышел. Известно также, что несколько лет назад супруга мужчины погибла при трагических обстоятельствах.

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