Группа туристов погибла в инциденте с лодкой во Вьетнаме Прогулочная лодка с тремя десятками пассажиров перевернулась во Вьетнаме

Лодка с туристами перевернулась во время прогулки около популярного острова Фукуок на юге Вьетнама, сообщил местный новостной портал VnExpress. В момент происшествия на борту судна находились 32 путешественника из Индии и четыре члена экипажа, погибли 15 человек.

Инцидент случился практически сразу после того, как плавсредство покинуло территорию порта и вышло в открытое море. По неустановленной на данный момент причине судно потеряло устойчивость и полностью перевернулось. Прибывшим на место ЧП спасателям удалось оперативно достать выживших из воды, чрезвычайные службы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

Ранее сало известно, что россиянин, впавший в кому после дорожного инцидента на мотоцикле во Вьетнаме, скончался. Его останки транспортируют во Владивосток, где предадут земле рядом с могилой супруги. Авария случилась ранним утром 2 июля на территории провинции Кханьхоа.

Хирурги провели трепанацию черепа, однако полученные повреждения были столь серьезными, что спасти пациента не удалось — он впал в кому, из которой уже не вышел. Известно также, что несколько лет назад супруга мужчины погибла при трагических обстоятельствах.