Минобороны РФ показало кадры освобождения Бачевска в Сумской области. Город был взят российскими военными 11 июля. Операцию провели бойцы группировки войск «Север».

В ведомстве отметили, что контроль над населенным пунктом поспособствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья. Министерство подчеркнуло, что освобождение села также укрепляет позиции «Севера» на Сумском направлении.

Ранее мотострелки Южной группировки войск за три дня эвакуировали из Константиновки до 20 мирных жителей. Для безопасного вывода людей из города были подготовлены спецмаршруты, а также использовались беспилотники, багги и мототранспорт.

До этого стало известно, что российские военные нашли элитное «осиное гнездо» ВСУ в Дружковке. В группировку входят «Батальон имени шейха Мансура» (признан в РФ террористическим, деятельность запрещена) и центр спецназначения «Омега». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.