Крымчане без света, автобусы на прицеле: как ВСУ атакуют Россию 11 июля

Крымчане без света, автобусы на прицеле: как ВСУ атакуют Россию 11 июля

11 июля Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности было уничтожено 178 украинских беспилотников. Атака ВСУ привела к гибели жительницы Белгородчины. Некоторые районы Крыма остались без электричества после прилета украинских БПЛА. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 178 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 178 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Калужской, Ростовской областей.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 10 июля до 8:00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

По данным Минобороны, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили украинские беспилотники над Смоленской и Тверской областями. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Крым и Адыгею. БПЛА сбили и над акваториями Азовского и Черного морей.

Евпатория и Саки остались без электроснабжения

Евпатория, Саки и Сакский район остаются без электроснабжения, сообщила пресс-служба ГУП «Крымэнерго». Режим ограничения подачи электричества продолжает действовать на территории всего полуострова.

«В связи с проводимыми аварийно-восстановительными работами электроснабжение отсутствует в городском округе Евпатория, городе Саки, Сакском районе», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, подача электричества остается ограниченной в Джанкое, Красноперекопске, городском округе Армянск, а также в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ДНР сообщили об одном пострадавшем в результате атак ВСУ за сутки

За прошедшие сутки в ДНР один мирный житель пострадал в результате атак со стороны вооруженных формирований Украины, сообщили в пресс-службе управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики. За сутки были зафиксированы семь атак, уточнили в источнике.

Противник выпустил восемь единиц различных боеприпасов, а один мирный житель получил ранения. Кроме того, в управление поступила информация о повреждении грузового автомобиля и трех объектов гражданской инфраструктуры.

Двое жителей Курской области получили ранения при атаках БПЛА

Двое мирных жителей пострадали при атаке украинских беспилотников на приграничные районы Курской области, сообщил в мессенджере губернатор Александр Хинштейн. 59-летняя женщина ранена при ударе по частному дому в селе Илек Беловского района, 66-летний мужчина пострадал от атаки дрона в селе Колпино Кореневского района.

«Пострадала 59-летняя женщина. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ей оказана первая медпомощь», — написал Хинштейн.

Он уточнил, что у мужчины — множественные слепые ранения груди, спины, поясницы, плеча и нижней челюсти. Оба пострадавших от госпитализации отказались, находятся под амбулаторным наблюдением врачей. В селе Илек повреждены крыша, стены, фасад и двери дома.

ВСУ повредили пассажирские автобусы в Запорожской области

ВСУ атаковали объекты гражданской транспортной инфраструктуры в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. В результате обстрела повреждения получили пассажирские автобусы.

«Пассажирские автобусы <...> стали целью для оголтелых террористов, воюющих с гражданским населением и объектами инфраструктуры», — написал Балицкий.

Пострадавших нет, добавил глава региона. Специалисты и оперативные службы работают на месте происшествия, проводится оценка ущерба.

Дрон ВСУ убил мирную жительницу Белгородской области

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 41 раз атаковали территорию Белгородской области, погибла мирная жительница, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«К сожалению, в результате вражеского удара ВСУ в Шебекинском округе погибла мирная жительница. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Это невосполнимая потеря», — написал Шуваев.

Он также сообщил, что в Белгородском и Шебекинском округах ранены шесть человек — они продолжают стационарное лечение. Благодаря работе расчетов ПВО и других задействованных подразделений 47 беспилотников были сбиты и подавлены.

ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атака беспилотников ВСУ в Таганрогском заливе забрала жизнь матроса

Суда в Таганрогском заливе подверглись атаке беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. В результате погиб матрос технического судна.

«Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна», — написал Слюсарь.

Глава региона уточнил, что других пострадавших в результате атаки нет. Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего моряка.

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