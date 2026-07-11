Захарова рассказала о «лжи украинского гостя», проигнорированной Сербией Захарова: Сербия не отреагировала на антироссийские выпады Стефанчука в Белграде

В Москве сожалеют, что антироссийские выпады спикера Верховной рады Руслана Стефанчука на конференции в Белграде остались без должной реакции сербской стороны, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат добавила, что представители Киева не упускают малейшей возможности, чтобы превратить любое мероприятие в антироссийский «бенефис».

В целом, по обыкновению, ложь украинского гостя была неизобретательной, но многословной — по примитивным лекалам киевского агитпропа — в расчете на покорную всеядность претендентов на членство в ЕС. К сожалению, вынуждены констатировать, что враждебные антироссийские эскапады приближенного к В. Зеленскому деятеля не получили должной реакции со стороны сербских организаторов, — сказала Захарова.

В Белграде прошла первая конференция председателей парламентов стран — кандидатов на вступление в Евросоюз. На мероприятии выступил Стефанчук, который резко раскритиковал Россию и ее руководство, призвал усилить поддержку ВСУ и агитировал Белград дистанцироваться от Москвы.

Ранее Захарова сообщила, что осквернение советских воинских захоронений, на этот раз в Нидерландах, является прямым следствием многолетней политики Запада по вскармливанию нацизма. По мнению дипломата, власти западных государств на протяжении десятилетий создавали атмосферу, в которой подобные преступления стали возможны.