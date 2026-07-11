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11 июля 2026 в 12:34

Российские войска атаковали ключевую инфраструктуру ВСУ

Минобороны РФ: российские войска поразили транспортную инфраструктуру ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Вооруженные силы Российской Федерации поразили крупные объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, активно использовавшиеся украинской армией, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Цели были успешно атакованы в 152 районах страны.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по предприятию «Фанплит» в Киеве, где собирают беспилотники Fire Point — 2. Согласно информации министерства, на том же предприятии собирали и хранили компоненты для боевых частей дронов.

До этого, 9 июля, российская армия также атаковала логистические узлы, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, были поражены места дислокации украинских войск и иностранных наемников. Атаке подверглись объекты в 142 районах страны, включая глубокий тыл.

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