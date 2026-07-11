Гражданин Молдавии Василе Украинчук, насильно мобилизованный весной этого года украинским ТЦК во время поездки на Украину, жив и вернулся домой, сообщила депутат парламента республики Анна Цуркан в соцсети. По ее словам, мужчина смог выбраться благодаря собственной смелости и вере в себя.

Он сумел вернуться домой, и не благодаря нашему МИД или послу — им должно быть стыдно! А благодаря смелым людям, его смелости, вере в себя и любви к семье и стране, — отметила Цуркан.

Мать мужчины обращалась к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой спасти сына. По ее словам, 13 апреля Украинчука задержали на погранпункте Россошаны, объявив, что как гражданин Украины он подлежит призыву.

МИД Молдавии запросил Киев о его судьбе лишь после публикаций в СМИ о возможной гибели в Донбассе. Сама Цуркан сообщила, что в ведомстве ей отвечали, что Украинчук направлен на полигон в Ровно. При этом администрация родного села передала депутатам документы, из которых следует, что юридических прав на украинское гражданство у него не было.

Ранее сообщалось, что в Константиновке, пока город находился под контролем украинских военных, мужчина переодевался в женскую одежду. Это позволяло ему скрываться от сотрудников ТЦК и избегать насильственной мобилизации в ВСУ.