Связывающую два крупных российских города трассу закрыли из-за погоды

Автоинспекторы перекрыли движение на трассе в Талицком районе Свердловской области из-за подтопления проезжей части, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в МАКСе. Для обеспечения безопасности водителей организовали объездной маршрут по альтернативным дорогам.

В связи с ухудшением гидрологической обстановки и переливом воды через проезжую часть на 196-м километре федеральной автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень введено полное перекрытие движения транспортных средств в обоих направлениях, — уточнили в ведомстве.

Меры были приняты на фоне резкого ухудшения погодных условий в Уральском регионе. Накануне областное управление МЧС выпустило официальное штормовое предупреждение для местных жителей. По прогнозам синоптиков, в период с 11 по 13 июля на всей территории области ожидаются мощные ливни и грозы. Непогода также будет сопровождаться крупным градом и шквалистыми порывами ветра, достигающими 25 метров в секунду.

Ранее подмосковные энергетические компании перешли на режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми сильными дождями и шквалистым ветром. В столичном регионе ожидаются дожди и порывы ветра до 23 метров в секунду.