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11 июля 2026 в 13:05

Украинский майор наворовал продуктов у ВСУ на миллионы долларов

Начальник подразделения ВСУ получил 10 лет тюрьмы за хищение продуктов у военных

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Начальник тыла одного из учебных подразделений ВСУ похитил продукты, предназначенные для военных, на сумму около $11,2 тыс., сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Излишки: мясо, крупы, сахар, масло, колбасные изделия, яйца и масло — забирали и продавали гражданским, — говорится в сообщении.

По данным следствия, начальник тыла самостоятельно вывозил продукты с территории части на личном автомобиле. С июня 2024 года по январь 2025-го полицейские зафиксировали 59 подобных случаев.

До этого в Сумской области под следствие попали несколько военнослужащих штаба одной из украинских бригад, которых подозревают в фальсификации служебных документов. По данным источников, руководство одной из воинских частей ВСУ подделало сведения о передвижении своих отрядов в Суджанском районе Курской области ради выплат.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что погрязший в коррупции президент Украины Владимир Зеленский стремится получить дополнительный доход от транзита наркотиков из-за неспособности западных спонсоров удовлетворять все его запросы. По данным пресс-бюро, силовые украинские структуры сознательно потворствуют росту наркотранзита из Латинской Америки в Европу.

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