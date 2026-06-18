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18 июня 2026 в 21:29

Украинских военных задержали за махинации

В Сумской области задержали военных ВСУ за фальсификацию документов

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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В Сумской области под следствие попали несколько военнослужащих штаба одной из украинских бригад, которых подозревают в фальсификации служебных документов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным источников, руководство одной из воинских частей ВСУ подделало сведения о передвижении своих отрядов в Суджанском районе Курской области ради выплат.

Командование одной из бригад ВСУ фальсифицировало свои выезды на позиции подразделения в Суджанском районе Курской области, — сообщил собеседник агентства.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) задержали владельца популярного украинского Telegram-канала «Труха» Максима Лавриненко из-за критики министра обороны страны Михаила Федорова. Собственник ресурса отметил, что последний месяц работал «над расследованием о коррупции в оборонке».

До этого Киевская городская прокуратура подтвердила проведение обысков у украинского бизнесмена Василия Веселого, который фигурирует в материалах дела, связанного с «кошельком» президента страны Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. Кроме того, следственные действия в отношении предпринимателя прошли накануне, 10 июня.

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Сумская область
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