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11 июля 2026 в 11:43

Удары по Украине сегодня, 11 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Вооруженные силы России 11 июля нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 11 июля

ВС РФ в ночь на 11 июля нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«На западе Киева, в районе „Домостроительного завода № 3“, зафиксированы прилеты 5 „Искандер-М“. В этой части города размещена промышленность, склады, логистика, ремонтные площадки, транспортные маршруты и объекты, которые могут использоваться в военных интересах. В Одессе, Черноморске и Измаиле поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, ГСМ. Поражена Криворожская газораспределительная станция (ГРС) № 2», — отметил он.

Кроме того, по данным Царева, в ночь на 11 июля беспилотники «Герань» нанесли удары по военным объектам в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Всего за сутки с 10 на 11 июля зафиксировано порядка 44 ударных эпизодов и серий по военным объектам на Украине, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram.

В Одесской области, по информации подпольщика, целями стали объекты портовой инфраструктуры, склады, ГСМ, фуры, БЭКи, морские беспилотники; в Днепропетровской — железнодорожная инфраструктура и военные склады; в Черниговской — ГСМ, связь, аэродромная и железнодорожная инфраструктура, северная логистика.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 11 июля ВС России нанесли групповые удары по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, задействованным в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

Уточняется, что в результате атаки в Киеве поражены промышленное предприятие «Аэродрон», специализирующееся на разработке и производстве тяжелых БПЛА, и ЧАО «Фанплит» — осуществляет сборку и хранение беспилотников с дальностью полета до 200 км. В Одесской области поражены порт «Черноморск», «Южный», «Измаил», добавили в оборонном ведомстве.

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