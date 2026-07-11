Одно сообщение на планшете маленького сына повергло россиянку в ужас

В Турции задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в развратных действиях в отношении 10-летнего сына российской предпринимательницы Ксении, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина заподозрила неладное, увидев на планшете сына сообщение с обращением «любимый» на турецком языке, после чего провела с ребенком доверительную беседу.

Мальчик рассказал, что познакомился с мужчиной во время трансляции в TikTok, где тот позиционировал себя как 20-летний блогер, рассказывающий об игре Brawl Stars, и приглашал активных зрителей в Snapchat. По словам ребенка, они дважды общались по видеосвязи — ночью, когда мужчина просил показывать половые органы. Ксения сделала скриншоты и обратилась в полицию, где выяснилось, что подозреваемый присылал мальчику откровенные видео.

Полицейские установили личность злоумышленника — им оказался разведенный житель Манисы по имени Ахмед. Его задержали и поместили в следственный изолятор. Судебное заседание по делу состоится в сентябре. Ксения призвала родителей устанавливать на детские устройства родительский контроль. Официальных комментариев от турецких властей не поступало.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина сдала 12-летнюю дочь педофилу, чтобы не прерывать с ним интимный онлайн-роман. Россиянка завела для девочки аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать ее действия в интернете. Девочка быстро потеряла интерес к своей странице, при этом мать продолжила сидеть на платформе от ее лица.