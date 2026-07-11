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11 июля 2026 в 12:35

Раскрыто число потерь ВСУ за сутки на всех направлениях СВО

МО РФ: потери ВСУ за сутки превысили 1460 военнослужащих на всех направлениях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки на всех направлениях спецоперации составили порядка 1460 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в МАКСе. Согласно отчету ведомства, в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 175 человек, «Запад» — более 210, «Юг» — до 215 военнослужащих.

Наиболее значительные потери зафиксированы в зонах ответственности группировок «Центр» и «Восток» — более 335 и свыше 455 солдат соответственно. В зоне ответственности «Днепра» уничтожено до 70 украинских военных.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по предприятию «Фанплит» в Киеве, где собирают беспилотники Fire Point — 2. На предприятии, замаскированном под гражданское производство фанеры и мебели, также собирают и хранят компоненты для боевых частей дронов.

Также Вооруженные силы России поразили крупные объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, активно использовавшиеся украинской армией. Цели были успешно атакованы в 152 районах страны.

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