ЧМ-2026: кто вышел в четвертьфинал, расписание матчей, прогнозы

Лионель Месси (в центре) из Аргентины забивает гол во время матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу FIFA 2026

На чемпионате мира по футболу — 2026 начинается стадия четвертьфиналов. Когда пройдут матчи, на кого ставит экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой — в материале NEWS.ru.

Какие сборные последними пробились в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси едва не вылетела из турнира в 1/8 финала. До 79-й минуты счет был 2:0 в пользу Египта. Яссер Ибрахим забил первый гол на 15-й минуте. Во втором тайме южноамериканцы пошли вперед, но пропустили контратаку. На 58-й минуте Мостафа Зико отправил мяч в ворота, но гол был отменен после видеопросмотра из-за фола на защитнике сборной Аргентины Лисандро Мартинесе. Спустя несколько минут Зико все-таки забил второй мяч, и на этот раз его засчитали.

Для Месси игра получилась драматичной. На 21-й минуте он не реализовал пенальти — удар нападающего отразил египетский вратарь Мустафа Шобейр. Таким образом, 39-летний аргентинец стал первым игроком в истории, не забившим два пенальти в рамках одного чемпионата мира. Однако на 79-й минуте Месси включился и помог Аргентине совершить невероятный камбэк. Сначала он сделал голевую передачу на защитника Кристиана Ромеро, затем забил сам и сравнял счет. Решающий мяч на 92-й минуте уже без участия Месси забил Энцо Фернандес.

Лионель стал первым футболистом, забившим в шести матчах плей-офф чемпионата мира подряд. Кроме того, нападающий вышел в лидеры в списке лучших ассистентов турнира (9). После матча Месси заплакал от радости. Экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что аргентинский форвард в очередной раз показал свою гениальность.

Лионель Месси (Аргентина) подбрасывается в воздух товарищами по команде после победы Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

«Египет пять раз перешел центр поля и забил два гола. Аргентинцы горели. Вы представляете, насколько Месси гениальный футболист? Все упирается в Месси», — сказал Мостовой.

В четвертьфинал ЧМ-2026 также вышла сборная Швейцарии. Команда бывшего главного тренера «Спартака» Мурата Якина оказалась сильнее Колумбии в серии пенальти.

Когда пройдут четвертьфиналы ЧМ-2026

Четвертьфинальный матч ЧМ-2026 между Францией и Марокко пройдет 9 июля на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. Начало встречи в 23:00 мск. Главный арбитр матча — Факундо Тельо из Аргентины. В 1/8 финала Франция обыграла Парагвай (1:0), а Марокко оказалось сильнее Канады (3:0).

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 между Испанией и Бельгией состоится 10 июля на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. Начало игры в 22:00 мск. Главный арбитр встречи — англичанин Майкл Оливер. В 1/8 финала Испания обыграла Португалию (1:0), а Бельгия разгромила США (4:1).

Вратарь Унаи Симон продолжает свою рекордную серию без пропущенных мячей на чемпионатах мира, которая достигла 609 минут. Испания — единственная сборная, сохранившая ворота в неприкосновенности на текущем турнире.

Четвертьфинальный матч ЧМ-2026 между Англией и Норвегией пройдет 12 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Начало встречи в 00:00 мск. В 1/8 финала Англия обыграла Мексику (3:2), а Норвегия оказалась сильнее Бразилии (2:1).

Унаи Симон (сзади) отражает удар во время матча 1/16 финала между Испанией и Португалией на чемпионате мира по футболу FIFA 2026 Фото: Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press

Игра 1/4 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Швейцарией состоится 12 июля на стадионе «Эрроухед». Начало матча в 04:00 мск. В 1/8 финала Аргентина обыграла Египет (3:2), а Швейцария оказалась сильнее Колумбии в серии пенальти (0:0 в основное время, 4:3 по пенальти).

Кто является фаворитом четвертьфиналов ЧМ-2026

Сказка сборной Марокко на ЧМ-2026 должна закончиться в четвертьфинальном матче против Франции, заявил NEWS.ru Мостовой. По его мнению, африканская сборная станет удобным соперником для одного из фаворитов турнира.

«Я думаю, сказка марокканцев должна закончиться. Ясно, что это хорошая команда. Мы предполагали, что они должны далеко пройти, но другое дело, что для французов марокканцы являются хорошим вариантом — они сами играют и дают соперникам», — сказал Мостовой.

Экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий считает Францию фаворитом встречи с Марокко. По его мнению, африканская сборная выглядит солидно и даст бой команде Дидье Дешама.

«Французы фавориты, но как в последнее время проявляют себя африканские команды, от них всего можно ожидать. Марокко — солидная команда, которая не один год ярко себя проявляет, поэтому можно ждать неожиданностей, но все равно я ставлю на французов», — сказал Непомнящий NEWS.ru.

Мостовой считает Испанию фаворитом матча против Бельгии. Он признался, что будет болеть за эту сборную.

«Я буду болеть за Испанию, чтобы они прошли дальше. Ясно, что они будут владеть мячом, будут иметь свои шансики. Но у Бельгии тоже хорошая команда. Они могут наказать, как они это сделали с Америкой», — сказал Мостовой.

Непомнящий отметил, что Бельгия прибавляет по ходу турнира, но Испания должна выходить в полуфинал ЧМ-2026.

Педро Порро и Нуно Мендес во время матча чемпионата мира по футболу FIFA 2026 между сборными Португалии и Испании Фото: IMAGO/Edmund Wong/Global Look Press

«Бельгийцы и швейцарцы поначалу на меня не произвели никакого впечатления. А сейчас, как и положено солидным командам, они прибавляют от игры к игре, но Испания должна проходить дальше», — сказал Непомнящий NEWS.ru.

Мостовой отметил большую роль нападающего Эрлинга Холанда для сборной Норвегии. По его мнению, без него в составе скандинавская сборная не смогла бы пройти Бразилию.

«Судя по всему, норвежская сказка закончится. Не будь Холанда, что сделала бы Норвегия против Бразилии? Бразильцы не забили пенальти, вратарь отразил выход один на один. Пять раз перешли центр поля и два гола забили благодаря Холанду. Этим и прекрасен футбол. Я думаю, что англичанам будет тяжело, но они небольшие фавориты. Может быть, не все закончится в основное время», — сказал Мостовой NEWS.ru.

Непомнящий отметил лидерские качества английского нападающего Харри Кейна. По его мнению, норвежским защитникам нужно справиться с форвардом, чтобы иметь шансы на выход в полуфинал.

«Я серьезно критиковал англичан по ходу турнира. Поначалу казалось, что они никак не поменяли свою философию с новым тренером, психологию своей игры, что надо искать счастье у чужих ворот, а не оборонять свои. У Англии велика роль лидера. Если норвежцы смогут закрыть Харри Кейна, то англичане могут чувствовать себя не совсем уверенно. Его аура очень важна, как и присутствие Месси в сборной Аргентины. Англичане небольшие фавориты, но все может быть», — сказал Непомнящий NEWS.ru.

Если Месси ярко проявит себя, как и в предыдущих матчах, то Аргентина без проблем обыграет Швейцарию, считает Мостовой.

«Все упирается в Месси. Если он решит, тогда Аргентина пройдет дальше. Швейцария — сильная сборная. Мы увидели это в матче с Колумбией. Гений Месси должен присутствовать в этом матче», — заявил Мостовой NEWS.ru.

Непомнящий не верит, что Швейцария способна обыграть Аргентину.

«Сборная Швейцарии очень похожа на Бельгию. У обеих команд хорошие игроки, но им никак не удается добиться большого результата на чемпионатах мира. Сейчас Мурат Якин, кажется, наконец-то что-то нащупал. Команда начала играть, но я не верю в швейцарцев в матче против Аргентины», — заявил Непомнящий NEWS.ru.

По версии суперкомпьютера статистической платформы Opta, Франция является главным фаворитом ЧМ-2026. Ее шансы на успех оцениваются в 27,13%. Далее идут Испания (22,07%), Англия (17,03%) и Аргентина (14,64%).

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